Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί σε σιιτικό τέμενος

Πολλές δεκάδες φαίνεται πως είναι οι νεκροί από τη έκρηξη που σημειώθηκε σε κατάμεστο σιιτικό τέμενος στο Βόρειο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα στην πόλη Κουντούζ την ώρα που οι πιστοί που ήταν σε εξέλιξη η προσευχή της Παρασκευής, η σημαντικότερη της εβδομάδας για τους πιστούς. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Αφγανιστάν, οι νεκροί είναι υπολογίζονται ήδη γύρω στους 50, όμως δυτικά μέσα κάνουν λόγο για πάνω από 100 θύματα. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες που μεταφέρονταν στα νοσοκομεία.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές και κάνουν ήδη τον γύρο του Διαδικτύου. Πολλοί είναι οι νεκροί που κείτονται στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι και εθελοντής διεθνούς οργανισμού βοήθειας.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο twitter και φέρονται να έχουν καταγραφεί στο σημείο της έκρηξης περιέχουν πολύ σκληρές εικόνες.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian – citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

