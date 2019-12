Αεροσκάφος με 100 επιβάτες συνετρίβη στο Καζακστάν

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός της συντριβής αεροσκάφους Fokker-100 σε προάστιο του Αλμάτι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έγινε βαρύτερος, αυξήθηκε σε 40 νεκρούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πόλης του Καζακστάν. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί στη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ήταν τουλάχιστον 14.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019