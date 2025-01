ΗΠΑ – Τραγωδία: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με ελικόπτερο του στρατού στην Ουάσιγκτον

Επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο κατά την προσγείωσή του στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν κοντά στην Ουάσινγκτον. Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ.

BREAKING: New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC. A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

DC Fire and EMS confirm a small aircraft is down in the Potomac River in the vicinity of Reagan National Airport. Fireboats on scene. All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal… pic.twitter.com/dKM7YN5nbC