ΑΕΚ-Ναντέρ 76-69: Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για το Final Four

Το πρώτο βήμα για πρόκριση στο Final-4 του Basketball Champions League έκανε η ΑΕΚ, που επικράτησε 76-69 της Ναντέρ στον πρώτο προημιτελικό του Basketball Champions League. Στην κατάμεστη “Sunel Arena” των Άνω Λιοσίων, η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα πήρε την πρώτη νίκη στην best of three σειρά των αγώνων.

Το Game 2 της σειράς είναι προγραμματισμένο για τις 16 Απριλίου (21:30) στο Παρίσι.

Εάν και τρίτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου στη “Sunel Arena”.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-41, 56-60, 76-69

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 9 (1), Χαμπ 15 (3), Φλιώνης (4ρ., 3ασ., 4κλ.), Μπράις 13 (1), Κουζμίνσκας 10, Νετζήπογλου 2, Γκραντ 3 (1), Τάκερ 4,

ΝΑΝΤΕΡ (Φιλίπ Ντα Σίλβα): Φίσερ, Τίλμαν 7 (2), Λακόμπ 11 (1), Σεν 8 (1), Μπάρμπιτς 10 (2), Πρκάτσιν 16, Ντουσουλιέ 3, Ροντρίγκεζ 7 (1), Χάουαρντ 7 (2), Χέιλ 20 (4)