Αδιανόητες καταγγελίες: Δηλητηριάζουν μαθήτριες στο Ιράν για να μην ξαναπάνε σχολείο

Απίστευτες καταγγελίες για μαζική δηλητηρίαση μαθητριών σε πόλη του Ιράν, ως αντίποινα για την συμμετοχή τους στις πρόσφατες διαδηλώσεις κατά της μαντήλας, έχουν έρθει στην δημοσιότητα.

In Iran, “Schoolgirls are deliberately poisoned by chemical compounds with the aim of school closure”- Iranian senior health official.

Video of the latest attack at a girls’ school today, 28 Feb.

Video via @ManotoNews #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/zTRxYhtZGR

