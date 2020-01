80 νεκροί λέει το Ιράν, δεν επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Σκληρό διπλωματικό πόκερ έχει στηθεί γύρω από το Ιράκ, το οποίο αποτελεί το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη Βαγδάτη, η Τεχεράνη «απάντησε» πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ ως «αντίποινα», τα οποία, πάντως, είναι σύννομα με τη διεθνή χάρτα του ΟΗΕ, που «επιτρέπει» ένα ίδιο χτύπημα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ολοκλήρωσαν μέτρα αυτοάμυνας που συμμορφώνονται με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, στοχοθετώντας τη βάση από όπου έγινε η άνανδρη επίθεση εναντίον πολιτών μας και ανώτερων αξιωματούχων μας» υποστήριξε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, λίγο μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως η Τεχεράνη «δεν επιδιώκει κλιμάκωση του πολέμου, αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι οποιασδήποτε επίθεσης».

Την ίδια ώρα, η ιρανική τηλεόραση κάνει λόγο για 80 νεκρούς «Αμερικανούς τρομοκράτες» και 200 τραυματίες από την επίθεση στο ιρακινό έδαφος κατά αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων, με το αμερικανικό Πεντάγωνο να αρκείται στην «αποτίμηση της επίθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη» χωρίς να επιβεβαιώνει νεκρούς ή τραυματίες.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω Twitter ότι δεν επλήγησαν Αμερικανοί. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης μετά τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης εναντίον τουλάχιστον δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ, σε αντίποινα για την εξόντωση του Ιρανού υποστράτηγου. Πάντως -διαβεβαίωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου- «μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά!».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020