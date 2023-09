ΗΠΑ: Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάικλ Δουκάκη

Με τον πρώην κυβερνήτη Μασαχουσέτης, Μάικλ Δουκάκη, συναντήθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την επίσκεψή του στη Βοστώνη.

Κατά τη συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάικλ Δουκάκης συζήτησαν για τρέχοντα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, τις εξελίξεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ, την κλιματική αλλαγή.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Εξωτερικών μετέβη στη Βοστώνη μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 78ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

📍Boston | FM G. Gerapetritis mtg w/ former Governor of Massachusetts, Michael Dukakis. Discussion on current issues of Greek interest, dvpts in Europe & USA, climate change pic.twitter.com/pe9BFYfXZ9

