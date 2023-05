Ιστορική φωτογραφία: Ο Λένιν παράλυτος σε αναπηρική καρέκλα λίγο πριν πεθάνει

Η τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ του Βλαντίμιρ Λένιν ήταν το 1923, η οποία τον δείχνει σε αναπηρικό καροτσάκι μετά από τρία εγκεφαλικά που είχε υποστεί τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Στο τέλος της ζωή του, ο ιστορικός ηγέτης της ρωσικής Επανάστασης και στη συνέχεια της Σοβιετικής Ενωσης είχε μείνει απολύτως παράλυτος και τελείως βουβός.

Ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνοφ (με το επαναστατικό ψευδώνυμο Λένιν) πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1924) στο Γκόρκι (συνοικισμός κοντά στη Μόσχα, όπου και τραβήχτηκε και η τελευταία του φωτογραφία. Η επίσημη αιτία θανάτου που δόθηκε ήταν εγκεφαλική αρτηριοσκλήρωση ή εγκεφαλικό επεισόδιο (το τέταρτό του).

Vladimir Lenin, 1923. He had had three strokes at this point and was completely mute. pic.twitter.com/7peua0aZeC

